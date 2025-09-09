Местным жителям следует учитывать график отключения газа во Львовской области с 10 по 12 сентября.

График отключения газа во Львовской области с 10 по 12 сентября означает ограничение для некоторых жителей региона, сообщает Politeka.

Как информируют в официальном Телеграмм-канале местного филиала "Газсетей", график отключения газа во Львовской области с 10 по 12 сентября будет введен из-за плановых ремонтных работ и ликвидации аварийных ситуаций.

График отключения газа во Львовской области с 10 по 12 сентября, прежде всего, коснется Червоноградского управления. Здесь 10.09 от 08:00 газоснабжение будет прекращено в связи с проведением ремонтно-профилактических работ.

Неудобства придется терпеть жителям сел Оглядов, Монастырок Оглядовский, Оплицко, Нивици, Топоров, Гута, Горбачи, Заболото, Лесное и Леньков. Возобновление подачи голубого топлива планируется 11:09 после 16:00.

На следующий день, 11.09, с 09:00 до 15:00 запланированы аварийные работы, которые продлятся в зоне ответственности Яворивского управления. Там будут ликвидированы утечки на подземных газопроводах, в результате чего без голубого топлива останутся 248 абонентов в селах Бунов и Иваники.

Отдельно сообщают о более масштабных ремонтных мероприятиях на территории Золочевского управления. Они продлятся с 09:00 11.09 до 16:00 12.09 и коснутся большого количества населенных пунктов.

Среди них Берлин, Лагодов, Язловчик, Конюшков, Смельно, Сидановка, Гаи, Пониковица, Голосковичи, Лугово, Заболотцы, Высоцко, Суходоли, Дубье, Лучковцы, Ясенов, Детковцы, Гаи-Дитковецкие, Гаи-Суходольские.

А также села Салашка, Суховоля, Бучина, Сухота, Глушин, Гаи Дубьевские, Подгорье, Перелиски, Пониква, Ораны, Боратин, Ковпин, Косарщина, Малые Перелиски, Великие Перелиски, Рожнов, Волковатица, Велин, Подгорцы, Загорцы, Чишки.

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: украинцам готовы предоставить бесплатные услуги, какие именно

Также Politeka писала о выплатах для ВПЛ: кто и какую помощь может получить

Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для переселенцев: кто имеет право