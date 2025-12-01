Претендент повинен належати до однієї з наступних категорій сімей, щоб отримати грошову допомогу від ООН у Миколаївській області.

Грошова допомога від ООН у Миколаївській області надається частині українців, проте треба бути обачними та не потрапити до пастки шахраїв, пише Politeka.net.

Відомо, хто з українців може отримати виплати від ООН та куди звертатися за грошовою допомогою.

Отримати грошову допомогу від ООН у Миколаївській області можуть лише ті, хто відповідає визначеним критеріям. Програма передбачена для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які офіційно отримали такий статус протягом останніх шести місяців, а також для громадян, які після вимушеного переїзду повернулися з-за кордону в Україну.

Крім цього, претендент повинен належати до однієї з таких категорій родин:

Неповна родина з дитиною та людиною старшого віку (старше 55 років).

Приклад: мама, п’ятирічна дитина та бабуся.

Родина з однією або кількома особами похилого віку, або людина похилого віку та дитина.

Приклад: бабуся та десятирічний онук.

Родина з однією або кількома особами з особливими потребами (інвалідність, хронічні захворювання).

Приклад: мама, п’ятирічна дитина та батько з інвалідністю.

Крім соціальних умов, важливим є економічний критерій: родина протягом останніх трьох місяців не повинна була отримувати допомогу від УВКБ ООН або інших організацій. До того ж, дохід на одного члена сім’ї має бути менше 6,3 тисяч гривень на місяць.

Необхідні документи

Для подання заявки потрібно надати:

паспорт громадянина України,

індивідуальний податковий номер (ІПН),

довідку про статус ВПО,

IBAN гривневого банківського рахунку головного заявника.

За потреби додають: свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про опікунство, медичний висновок у разі інвалідності або хронічного захворювання.

Куди надходять кошти

Виплати зазвичай нараховуються одним платежем на три місяці на рахунок голови домогосподарства. Існують кілька способів отримання допомоги:

На банківський рахунок – для цього під час реєстрації потрібно надати IBAN головного заявника.

Готівкою через Western Union – після реєстрації головний заявник отримує SMS із контрольним номером грошового переказу (MTCN). Протягом 20 днів потрібно звернутися у відділення Western Union з паспортом та кодом MTCN, щоб отримати виплату.

На цифровий гаманець – за наявності відповідного інструменту.

Як не стати жертвою шахраїв

На жаль, деякі шахраї використовують тему гуманітарних виплат, щоб виманити гроші або особисті дані. Найпоширеніші схеми:

фейкові оголошення у соцмережах,

підроблені сайти для нібито реєстрації,

пропозиції «допомоги в оформленні» за гроші.

Зловмисники часто створюють відчуття терміновості, заявляючи, що «реєстрація закінчується» або «програма діє обмежений час».

Правила безпеки:

перевіряти інформацію про соціальні програми лише на офіційних сайтах та у перевірених джерелах,

не передавати реквізити карток, CVV-коди та коди з SMS стороннім особам,

не переходити за сумнівними посиланнями.

Джерело: epravda.com.ua.

