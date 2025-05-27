Местные жители обсуждают подорожание проезда в Днепропетровской области, ведь это неприятно сказывается на кошельках.

Подорожание проезда в Днепропетровской области задело междугородние маршруты и общественный транспорт в самом Днепре, сообщает Politeka.

Подорожание проезда в Днепропетровской области произошло в автобусах с Каменского в Днепр, как от железнодорожного вокзала, так и с левого берега. Стоимость изменилась с 20 января 2025 года.

Как отметил перевозчик "Интерспецмаркет", обслуживающий маршруты № 100 от железнодорожного вокзала Каменского до облцентра и № 215 от АВЦ в обратном направлении, сейчас билет стоит 60 гривен вместо 50.

Маршрут "Каменское (к/р Мир) в облцентр (цирк)" обслуживает перевозчик "Экспресс 2001". По информации администрации АТП, ранее билет стоил 60, а теперь - 70 гривен.

Причины подорожания проезда в Днепропетровской области – это рост цен на запчасти, увеличение налогов и рост стоимости страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. По новому закону с 1 января 2025 года застраховать один автобус на полгода теперь стоит не менее 8000 грн.

Изменения коснулись и облцентра. Предельная стоимость тарифа в автобусе составляет 20. В электротранспорте и метрополитене – 10 грн. Среди причин, опять же, называют рост стоимости энергоресурсов, курса евро, использование автопредприятиями мощных дизельных генераторов из-за отключения электроэнергии.

Также это связано с ростом минимальной заработной платы, налогов, прежде всего, военный сбор, необходимость налогообложения работников, которым требуется бронирование водителя технический персонал.

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