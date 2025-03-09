Синоптики рассказали, каким будет прогноз погоды в Харькове и Харьковской области на следующую неделю – с 10 по 16 марта 2025 года.

Прогноз погоды в Харькове и Харьковской области на неделю с 10 по 16 марта дали в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии, сообщает Политека.

По данным синоптиков, в понедельник, 10 марта 2025 года, в Харьковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер умеренный, до 5-10 м/с.

Ночью 10 марта температура воздуха упадет местами до -3 градусов мороза, а днем ​​поднимется до комфортных +11+16.

Во вторник, 11 марта, прогноз погоды в Харькове и Харьковской области обещает снова переменную облачность, существенных осадков не ожидается, пишет Политека. Ветер усилится до 7-12 м/с, местами будут штормовые порывы до 15-20 м/с.

Температура во вторник, согласно прогнозу погоды, будет колебаться ночью от -1 до +4, а днем ​​достигнет +11+16 градусов.

В среду, 12 марта, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, но днем ​​в Харьковской области пройдут небольшие дожди. Порывы ветра снова будут достигать 15-20 м/с. Температура ночью будет -1+4, а днем ​​до +11+16.

В четверг, 13 марта и до конца недели, 16 марта, в Харьковской области ожидается дождливая погода. При этом потепление продолжится.



По данным Харьковского регионального центра по гидрометеорологии, среднесуточный прогноз погоды в Харькове и Харьковской области с 10 по 16 марта температура воздуха ночью будет от +1 до +8 градусов, а днем ​​– +11+17, местами даже до +20 градусов.

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