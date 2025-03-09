В этом материале вы узнаете актуальную ситуацию в украинской энергосистеме, а также графики отключения света в Харьковской области на 10 марта.

На понедельник, 10 марта 2025 года, на территории Харьковской области запланирован локальный график отключения света, сообщает Политека.

Ранее в национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили, что из-за значительного потепления и солнечной погоды в Украине продолжает снижаться уровень потребления электроэнергии. А последствия ракетно-дроновых атак по нашим энергообъектам энергетики пытаются оперативно исправлять.

Пока на понедельник, 10 марта 2025 года, отключение электроснабжения планируется только в городе Люботин в Харьковской области с 9:00 до 16:09:59. При этом отключение коснется только жильцов одного дома – ул. Вооруженных сил Украины, 48

Пока в Харькове и Харьковской области не приходится вводить стабилизационные или аварийные графики отключения света, но регулярно происходят локальные отключения, которые обычно нужны для проведения ремонтно-профилактических работ в энергосети, пишет Политнка.

Такие профилактические работы позволяют улучшить надежность энергосистемы и предотвратить возможные аварийные ситуации в будущем. Такие отключения обычно могут длиться от 8 до 10 часов в день.

В Харькове и других населенных пунктах Харьковской области о введении графиков отключения света на 10 марта пока не сообщалось. О других отключенияї можно узнать из официальных каналов облэнерго, а также городских или поселковых советов.

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