Претендент на должен принадлежать к одной из следующих категорий семей, чтобы получить денежную помощь от ООН в Николаевской области.

Денежная помощь от ООН в Николаевской области предоставляется части украинцев, однако нужно быть осмотрительными и не попасть в ловушку мошенников, пишет Politeka.net.

Известно, кто из украинцев может получить выплаты от ООН и куда обращаться за денежной помощью.

Получить денежную помощь от ООН в Николаевской области могут только те, кто отвечает определенным критериям. Программа предусмотрена для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), официально получивших такой статус в течение последних шести месяцев, а также для граждан, которые после вынужденного переезда вернулись из-за границы в Украину.

Кроме того, претендент должен принадлежать к одной из следующих категорий семей:

Неполная семья с ребенком и старшим человеком (старше 55 лет).

Пример: мама, пятилетний ребенок и бабушка.

Пример: бабушка и десятилетний внук.

Пример: мама, пятилетний ребенок и родитель с инвалидностью.

Кроме социальных условий, важен экономический критерий: семья в течение последних трех месяцев не должна была получать помощь от УВКБ ООН или других организаций. К тому же, доход на одного члена семьи должен быть менее 6,3 тысячи гривен в месяц.

Необходимые документы

Для подачи заявки необходимо предоставить:

паспорт гражданина Украины,

индивидуальный налоговый номер (ИНН),

справку о статусе ВПЛ,

IBAN гривневого банковского счета главного заявителя.

При необходимости добавляют: свидетельство о рождении ребенка, свидетельство об опекунстве, медицинское заключение в случае инвалидности или хронического заболевания.

Куда поступают средства

Выплаты обычно начисляются одним платежом в три месяца в счет председателя домохозяйства. Есть несколько способов получения:

На банковский счет – для этого при регистрации необходимо предоставить IBAN главного заявителя.

Наличными через Western Union – после регистрации главный заявитель получает SMS с контрольным номером денежного перевода (MTCN). В течение 20 дней следует обратиться в отделение Western Union с паспортом и кодом MTCN, чтобы получить выплату.

На цифровой кошелек – при наличии соответствующего инструмента.

Как не стать жертвой мошенников

К сожалению, некоторые жулики используют тему гуманитарных выплат, чтобы выманить деньги или личные данные. Самые распространенные схемы:

фейковые объявления в соцсетях,

поддельные сайты для якобы регистрации,

предложения «помощи в оформлении» за деньги.

Злоумышленники часто создают ощущение срочности, заявляя, что "регистрация заканчивается" или "программа действует ограниченное время".

Правила безопасности:

проверять информацию о социальных программах только на официальных сайтах и ​​в проверенных источниках,

не передавать реквизиты карт, CVV-коды и коды с SMS посторонним лицам,

не переходить по сомнительным ссылкам.

