Денежная помощь от ООН в Николаевской области предоставляется части украинцев, однако нужно быть осмотрительными и не попасть в ловушку мошенников, пишет Politeka.net.
Известно, кто из украинцев может получить выплаты от ООН и куда обращаться за денежной помощью.
Получить денежную помощь от ООН в Николаевской области могут только те, кто отвечает определенным критериям. Программа предусмотрена для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), официально получивших такой статус в течение последних шести месяцев, а также для граждан, которые после вынужденного переезда вернулись из-за границы в Украину.
Кроме того, претендент должен принадлежать к одной из следующих категорий семей:
- Неполная семья с ребенком и старшим человеком (старше 55 лет).
Пример: мама, пятилетний ребенок и бабушка.
- Семья с одним или несколькими пожилыми людьми, или пожилой человек и ребенок.
Пример: бабушка и десятилетний внук.
- Семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями (инвалидность, хронические заболевания).
Пример: мама, пятилетний ребенок и родитель с инвалидностью.
Кроме социальных условий, важен экономический критерий: семья в течение последних трех месяцев не должна была получать помощь от УВКБ ООН или других организаций. К тому же, доход на одного члена семьи должен быть менее 6,3 тысячи гривен в месяц.
Необходимые документы
Для подачи заявки необходимо предоставить:
- паспорт гражданина Украины,
- индивидуальный налоговый номер (ИНН),
- справку о статусе ВПЛ,
- IBAN гривневого банковского счета главного заявителя.
При необходимости добавляют: свидетельство о рождении ребенка, свидетельство об опекунстве, медицинское заключение в случае инвалидности или хронического заболевания.
Куда поступают средства
Выплаты обычно начисляются одним платежом в три месяца в счет председателя домохозяйства. Есть несколько способов получения:
- На банковский счет – для этого при регистрации необходимо предоставить IBAN главного заявителя.
- Наличными через Western Union – после регистрации главный заявитель получает SMS с контрольным номером денежного перевода (MTCN). В течение 20 дней следует обратиться в отделение Western Union с паспортом и кодом MTCN, чтобы получить выплату.
- На цифровой кошелек – при наличии соответствующего инструмента.
Как не стать жертвой мошенников
К сожалению, некоторые жулики используют тему гуманитарных выплат, чтобы выманить деньги или личные данные. Самые распространенные схемы:
- фейковые объявления в соцсетях,
- поддельные сайты для якобы регистрации,
- предложения «помощи в оформлении» за деньги.
Злоумышленники часто создают ощущение срочности, заявляя, что "регистрация заканчивается" или "программа действует ограниченное время".
Правила безопасности:
- проверять информацию о социальных программах только на официальных сайтах и в проверенных источниках,
- не передавать реквизиты карт, CVV-коды и коды с SMS посторонним лицам,
- не переходить по сомнительным ссылкам.
Источник: epravda.com.ua.
