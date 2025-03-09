Ниже вы можете узнать, какие графики отключения света будут применяться в Харьковской области на следующей неделе – с 10 по 16 марта.

В Харькове и Харьковской области минимизировали отключения света, но некоторые графики на следующей неделе, с 10 по 16 марта, будут применяться, пишет Politeka.net.

По данным "Укрэнерго", пока по Украине, в частности в Харькове и Харьковской области, наблюдается снижение энергопотребления, во-первых, из-за потепления, а во-вторых, из-за солнечной погоды, которая активизировала работу бытовых солнечных электростанций.

Хотя стабилизационные и аварийные графики отключений пока по Украине почти не применяют, но вводятся локальные отключения, вызванные профилактическими или ремонтными работами в сети. Такие графики отключений в Харьковской области планируются и на следующую неделю, начиная с 10 марта.

В частности, сообщается, что 10 марта 2025 года в Харьковской области в городе Люботин с 9:00 по 16:09:59 без света будут жильцы дома по адресу ул. Вооруженных сил Украины, 48.

Других официальных сообщений о возможных отключениях электроэнергии в Харькове и других городах и селах Харьковской области пока не поступало.

При этом "Укрэнерго" предупреждают, что ситуация в энергосистеме еще может измениться. За деталями и графиками отключения электроэнергии можно следить на сайтах облэнерго, а за локальными отключениями – на страницах вашей территориальной общины.

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