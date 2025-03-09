Нижче ви можете дізнатися, які графіки відключення світла будуть застосовуватися в Харківській області на наступному тижні – з 10 по 16 березня.

Наразі в Харкові та Харківській області мінімізували відключення світла, але деякі графіки на наступному тижні, з 10 по 16 березня, будуть застосовуватися, пише Politeka.net.

За даними "Укренерго", поки по Україні, зокрема в Харкові та Харківській області, спостерігається зниження енергоспоживання, по-перше, через потепління, а по-друге, через сонячну погоду, яка активізувала роботу побутових сонячних електростанцій.

Хоча стабілізаційні та аварійні графіки відключень поки по Україні майже не застосовують, але запроваджуються локальні відключення, спричинені профілактичними або ремонтими роботами в енергомережі. Такі графіки відключень у Харківській області плануються і на наступний тиждень, починаючи з 10 березня.

Зокрема повідомляється, що 10 березня 2025 року в Харківській області в місті Люботин з 9:00 по 16:09:59 без світла будуть мешканці будинку за адресою вул. Збройних сил України, 48.

Інших офіційних повідомлень про можливі відключення електроенергії в Харкові та інших містах і селах Харківської області поки не надходило.

При цьому в "Укренерго" попереджають, що ситуація в енергосистемі ще може змінитися. За деталями та графіками відключення електроенергії можна стежити на сайтах обленерго, а за локальними відключенням – на сторінках вашої територіальної громади.

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