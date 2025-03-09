У цьому матеріалі ви дізнаєтеся актуальну ситуацію в українській енергосистемі, а також про графіки відключення світла в Харківській області на 10 березня.

На понеділок, 10 березня 2025 року, на території Харківської області заплановано локальний графік відключення світла, повідомляє Політека.

Раніше в національній енергетичній компанії "Укренерго" повідомили, що завдяки значному потеплінню та сонячній погоді в Україні продовжує знижуватися рівень споживання електроенергії. А наслідки ракетно-дронових атак по наших енергообʼєктах енергетики намагають оперативно виправляти.

Поки на понеділок, 10 березня 2025 року, відключення електропостачання планується лише в місті Люботин у Харківській області з 9:00 до 16:09:59. При цьому відключення торкнеться лише мешканців одного будинку – вул. Збройних сил України, 48.

Наразі в Харкові та Харківській області не доводиться запроваджувати стабілізаційні чи аварійні графіки відключення світла, але регулярно відбуваються локальні відключення, які зазвичай потрібні для проведення ремонтно-профілактичних робіт в енергомережі, пише Політека.

Такі профілактичні роботи дозволяють покращити надійність енергосистеми та запобігти можливим аварійним ситуаціям у майбутньому. Такі відключення зазвичай можуть тривати від 8 до 10 годин на добу.

В самому Харкові та інших населених пунктах Харківської області про запровадження графіків відключення світла на 10 березня поки не повідомлялося. Про інші відключення можна дізнатися з офіційних каналів обленерго, а також міських або селищних рад.

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