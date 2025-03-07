У цьому матеріалі ви дізнаєтеся, чи планує "Харківобленерго" запроваджувати графіки відключення світла в Харкові та Харківській області на 8 березня 2025 року.

Ситуація в енергомережі ускладнюється постійними атаками з боку рф, тому українців цікавить, чи будуть застосовувати графіки відключення світла в Харкові та Харківській області 8 березня, пише Політека.

Вночі та вранці 7 березня російські окупаційні війська влаштували чергову масовану ракетно-дронову атаку, зокрема по українських енергообʼєктах у кількох областях. У результаті частина споживачів залишилася без світла. Одразу почалися аварійно-відновлювальні роботи.

Чи плануються графіки відключення світла в Харкові та Харківській області на 8 березня.

Наразі графіки відключення світла по Україні, зокрема в Харкові та Харківській області, 8 березня запроваджувати не планується, але ситуація в енергосистемі може змінюватися, пише Політека. Про зміни та можливі графіки відключення електроенергії можете дізнатися на офіційному сайті чи сторінці вашого обленерго.

За даними "Укренерго", наразі в Україні зменшився рівень споживання електроенергії. Це відбувається через значне потепління, а також сонячну погоду, яка дозволяє активізувати роботу побутових сонячних електростанцій.

Крім того, наразі не повідомляється про плани "Харківобленерго" проводити профілактичні або ремонтні роботи в енергомережі 8 березня, через які довелося б застосовувати локальні графіки відключення світла в Харкові та Харківській області.

Чи плануються графіки відключення світла в Харкові та Харківській області на 8 березня.

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