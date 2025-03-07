В этом материале вы узнаете, планирует ли "Харьковоблэнерго" вводить графики отключения света в Харькове и Харьковской области на 8 марта 2025 года.

Ситуация в энергосети усложняется постоянными атаками со стороны рф, поэтому украинцев интересует, будут ли применять графики отключения света в Харькове и Харьковской области 8 марта, пишет Политека.

Ночью и утром 7 марта российские оккупационные войска устроили очередную массированную ракетно-дроновую атаку, в том числе по украинским энергообъектам в нескольких областях. В результате часть потребителей осталась без света. Сразу же начались аварийно-восстановительные работы.

Планируются ли графики отключения света в Харькове и Харьковской области на 8 марта.

Пока графики отключения света по Украине, в частности в Харькове и Харьковской области, 8 марта вводить не планируется, но ситуация в энергосистеме может изменяться, пишет Политека. Об изменениях и возможных графиках отключения электроэнергии можете узнать на официальном сайте или странице вашего облэнерго.

По данным "Укрэнерго", сейчас в Украине уменьшился уровень потребления электроэнергии. Это происходит из-за значительного потепления, а также солнечной погоды, позволяющей активизировать работу бытовых солнечных электростанций.

Кроме того, пока не сообщается о планах "Харьковоблэнерго" проводить профилактические или ремонтные работы в энергосети 8 марта, из-за которых пришлось бы применять локальные графики отключения света в Харькове и Харьковской области.

Планируются ли графики отключения света в Харькове и Харьковской области на 8 марта.

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