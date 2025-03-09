Синоптики розповіли, яким буде прогноз погоди в Харкові та Харківській області на наступний тиждень – із 10 по 16 березня 2025 року.

Прогноз погоди в Харкові та Харківській област на тиждень із 10 по 16 березня дали в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології, повідомляє Політека.

За даними синоптиків, у понеділок, 10 березня 2025 року, в Харківській області очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер буде помірним, до 5-10 м/с.

Вночі 10 березня температура повітря впаде місцями до -3 градусів морозу, а вдень підніметься до комфортних +11+16.

На вівторок, 11 березня, прогноз погоди в Харкові та Харківській області обіцяє знову мінливу хмарність, істотних опадів не очікується, пише Політека. Вітер посилиться до 7-12 м/с, а місцями будуть штормові пориви до 15-20 м/с.

Температура у вівторок, як передбачає прогноз погоди, коливатиметься вночі від -1 до +4, а вдень досягне +11+16 градусів.

У середу, 12 березня, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, але вдень у Харківській області пройдуть невеликі дощі. Пориви вітру знову досягатимуть 15-20 м/с. Температура вночі становитиме -1+4, а вдень до +11+16.

У четвер, 13 березня, та до кінця тижня, 16 березня, в Харківській області очікується дощова погода. При цьому потепління продовжиться.



За даними Харківського регіонального центру з гідрометеорології, середньодобовий прогноз погоди у Харкові та Харківській області з 10 по 16 березня температура повітря вночі буде від +1 до +8 градусів, а вдень – +11+17, місцями навіть до +20 градусів.

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