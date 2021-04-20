Під Харковом за два дні витягли з води вісім браконьєрських сіток

Про це повідомляє Харківський рибоохоронний патруль.

14 квітня на Оскільському водосховищі у воді було знайдено п'ять ліскових сіток, в яких знаходилася густера, плотва, окунь і лящ загальною вагою 27,5 кг.

16 квітня на Печенізькому водосховищі інспектори виявили та витягли з води три ліскові сітки, в яких була плотва, густера, окунь, йорж загальною вагою 13,5 кг.

Власників заборонених знарядь лову встановити не вдалося-складено акти виявлення та вилучення майна.