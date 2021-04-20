Під Харковом за два дні витягли з води вісім браконьєрських сіток
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14 квітня на Оскільському водосховищі у воді було знайдено п'ять ліскових сіток, в яких знаходилася густера, плотва, окунь і лящ загальною вагою 27,5 кг.
16 квітня на Печенізькому водосховищі інспектори виявили та витягли з води три ліскові сітки, в яких була плотва, густера, окунь, йорж загальною вагою 13,5 кг.
Власників заборонених знарядь лову встановити не вдалося-складено акти виявлення та вилучення майна.
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Також ми писали, що Харкові в ДТП загинув 26-річний водій.
Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області.
До рятувальників надійшло повідомлення про аварію по вулиці Шевченка в Харкові-з'ясувалося, що на дорозі зіткнулися автомобілі Daewoo Lanos, "Газель 3121" і Toyota Corolla.
В результаті зіткнення загинув 26-річний водій автомобіля Lanos.
"Для ліквідації наслідків ДТП прибули рятувальники дев'ятої частини ДСНС. Вони відключили акумуляторні батареї і перекрили вентиль газового балона", - розповіли рятувальники.
До слова, на Харківщині судитимуть горе-матір, деталі: "перетворювала життя дитини на суцільні страждання".
Як повідомляла Politeka раніше, під Харковом пільговика не пустили в автобус, розгорівся скандал:"Завтра ви тут не будете працювати".
Крім того Politeka писала, що військова активність на Харківщині, застосовані ЗРК "Бук-М1" і "С-300": Відео того, що відбувається.