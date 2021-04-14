Харьковские курсанты приняли участие в военных учениях

Об этом 14 апреля сообщила пресс-служба университета.

Вооружение на Харьковщине проверял выпускающий курс Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

Прошли учения на ЗРК "Бук-М1" и "С-300".

Видео с учений - здесь.

Ранее мы писали, что в Харьковской области в реке Оскол погиб 60-летний мужчина.

"Спасатели с помощью плавсредств вытащили из воды на берег тело мужчины", - говорится в сообщении.

На данный момент известно, что группа рыбаков проверяла сети, когда один из мужчин запутался в снастях и пошел на дно.

К слову, в Харькове построят дорогу через рынок "Барабашово": детали решения.

Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.

Также Politeka писала, о том, что в Харькове несчастье произошло со школьницей:"Поскользнулась и упала со второго этажа", детали.