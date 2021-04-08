Харьковчанам массово не выплачивают зарплату
Об этом сообщает Главное управление статистики в Харьковской области.
Сумма невыплаченной заработной платы на харьковских предприятиях, активных на начало года, составила на 1 марта 2021 года 471,1 млн грн. Основная часть невыплаченной заработной платы приходилась на предприятия промышленности – 90,0% (423,8 млн.грн).
На начало марта своевременно не получили заработную плату 14,6 тысячи человек.
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Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области.
В полицию обратился парень и сообщил, что услышал шум и просьбу о помощи от компании девушек.
Одна из школьниц лежала на парапете первого этажа нежилого здания по улице Сергея Тархова.
Полициейские установили, что трое девочек пошли гулять - 15-летняя девушка пошла в нежилое здание, поскользнулась и упала со второго этажа.
В итоге ее госпитализировали в больницу.
"Другие девочки испугались и начали звать на помощь. Прохожий, который услышал их крики, вызвал скорую. Пострадавшую доставили в больницу", — рассказали в полиции.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
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