В Харьковской области за сутки прививки сделали сотни человек

Такие данные приводит Министерства здравоохранения.

В Харьковской области на 8 апреля от коронавируса вакцинировали 12 949 человек, за сутки вакцинировались 540 харьковчан.

В целом по Украине вакцинированы уже 334 578 человек, из них 14 313 - в течение 7 апреля.

Кроме того мы писали, что в Харькове школьница выпала со второго этажа.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

В полицию обратился парень и сообщил, что услышал шум и просьбу о помощи от компании девушек.

Одна из школьниц лежала на парапете первого этажа нежилого здания по улице Сергея Тархова.

Полициейские установили, что трое девочек пошли гулять - 15-летняя девушка пошла в нежилое здание, поскользнулась и упала со второго этажа.

В итоге ее госпитализировали в больницу.

"Другие девочки испугались и начали звать на помощь. Прохожий, который услышал их крики, вызвал скорую. Пострадавшую доставили в больницу", — рассказали в полиции.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.