В Харькове УПЦ Московского патриархата 21 марта организовала масштабный крестный ход

Как пишет Telegram-канал "Труха Харьков", управление Харьковской епархии УПЦ МП провело крестный ход от Благовещенского кафедрального собора к Свято-Покровскому мужскому монастырю.

"Местная полиция сообщает, что в нем (крестном ходе – ред.) приняли участие около 3 тысяч человек", - говорится в сообщении.

В сети неоднозначно восприняли новость - люди возмущены тем, что во время пандемии коронавируса, когда в Украине города вводят локдаун, харьковчане массово вышли на улицу.

"как можно было в пандемию такое допустить, когда больницы переполнены больными короновирусом? А потом эти верующие сядут в гор транспорт и поедут по базарам и домам! Ещё Масленицу не выкашляли, теперь это", "Пусть ходят , койки в больницах закончились, будут лечиться в церкви!", "Это все хорошо, но у нас же карантин, какие массовые мероприятия в разгар второй волны?", - пишут харьковчане в комментариях.

Ранее мы писали, что под Харьковом прогремел взрыв.

Об этом сообщили в отделе коммуникации областного главка Нацполиции.

В поселке Кошаровака Харьковской области группа неизвестных злоумышленников взорвала банкомат и украла крупную сумму.

В результате взрыва пострадавших нет. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".

Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".

Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".