На Харьковщине снова началась вакцинация медиков
Как сообщают на сайте Минздрава, 6 марта на Харьковщине ни один медик не сделал прививку против COVID-19.
Но уже на следующий день вакцинацию в области восстановили: 7 марта препарат ввели 50 людям. Всего с начала вакцинации прививку против коронавируса в области сделали 460 человек.
Ранее мы писали, что на Харьковщине микроавтобус вылетел с трассы
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Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
На трассе Киев — Харьков — Довжанский возле поселка Каменка Изюмского района водитель микроавтобуса Renault Trafic съехал в кювет и перевернулся.
Один пассажир автобуса погиб, еще восемь человек, в том числе водитель, получили травмы и были госпитализированы.
Спасатели достали из микроавтобуса тело погибшего и одного пострадавшего.
В ГСЧС отметили, что в автомобиле находились девять человек.
К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.
Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.
Также Politeka писала про ЧП в метро Харькова: машинист выпрыгнул из вагона, детали происшествия.