На Харьковщине за сутки не вакцинировали ни одного медика
Об этом сообщается на сайте МОЗ "Коронавірус. інфо".
За сутки в Украине привили всего 90 человек. Согласно данным портала, за день в Донецкой области области вакцины получили 50 человек, в Луганской и Херсонской - по 20.
За весь период вакцинации в Украине привили 3141 гражданина, в лидерах среди регионов - Черкасская область (270 человек).
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Ранее мы писали, что на Харьковщине зафиксировали новые случаи заболевания китайским вирусом
По состоянию на 1 марта с начала пандемии в Харьковской области зарегистрировано 1590 летальных исходов.
Такие данные появились на сайте СНБО,.
С начала пандемии диагноз подтвердили у 83 884 жителей Харьковской области.
За сутки заболело 69 человек, умерли 5 харьковчан.При этом, выздоровели за прошедшие сутки 249 пациентов. Активных больных насчитывается 5365.
К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.
Как сообщала Politeka, юная харьковчанка решила раздеться в метро ради эффектного ролика: "Краснела, бледнела и нервно смеялась".
Также Politeka писала, в Харькове хотят назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса: "Это было бы справедливо".