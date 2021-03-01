На Харьковщине за сутки не вакцинировали ни одного медика

Об этом сообщается на сайте МОЗ "Коронавірус. інфо".

За сутки в Украине привили всего 90 человек. Согласно данным портала, за день в Донецкой области области вакцины получили 50 человек, в Луганской и Херсонской - по 20.

За весь период вакцинации в Украине привили 3141 гражданина, в лидерах среди регионов - Черкасская область (270 человек).

Ранее мы писали, что на Харьковщине зафиксировали новые случаи заболевания китайским вирусом

По состоянию на 1 марта с начала пандемии в Харьковской области зарегистрировано 1590 летальных исходов.

Такие данные появились на сайте СНБО,.

С начала пандемии диагноз подтвердили у 83 884 жителей Харьковской области.

За сутки заболело 69 человек, умерли 5 харьковчан.При этом, выздоровели за прошедшие сутки 249 пациентов. Активных больных насчитывается 5365.

К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.

Как сообщала Politeka, юная харьковчанка решила раздеться в метро ради эффектного ролика: "Краснела, бледнела и нервно смеялась".

Также Politeka писала, в Харькове хотят назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса: "Это было бы справедливо".