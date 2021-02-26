В Харьковской области замечены колонии грызунов
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За минувшую неделю в посевах озимой пшеницы и рапса обнаружили наличие грызунов численностью 1-2 колонии на гектаре с распространенностью 78-100%.
В многолетних травах их численность составляла 1-4 колонии на гектаре при распространенности 100%; на непаханных землях 1,8 -3 колонии на гектаре при распространенности 100%.
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"Сейчас сдерживающими факторами для мышевидных грызунов являются периодические оттепели, гололед и замерзание талой воды на полях и в норах. Стабильная температура воздуха, длительный период без снежного покрова или же наличие стабильного снежного покрова будет способствовать жизнедеятельности грызунов", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что на сайте Харьковского горсовета убрали раздел о Геннадии Кернесе
Эту информацию подтвердили в мэрии.
Изменения в структуру ресурса внесли после того как прошло заседание городского совета.
Раньше на главном сайте городского совета был раздел, которому посвящен мэру, а также его фото. После смерти страница сохранила свой вид, но в среду, 24 февраля депутаты прекратили полномочия городского главы.
Раздел, который посвящен мэру пропал с сайта, но, погибший Геннадий Кернес все еще значится членом исполнительного комитета.
К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.
Как сообщала Politeka, юная харьковчанка решила раздеться в метро ради эффектного ролика: "Краснела, бледнела и нервно смеялась".
Также Politeka писала, в Харькове хотят назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса: "Это было бы справедливо".