В Харькове могут назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса
Об этом сообщили на "kharkiv_1654" в Instagram.
Так, авторы публикации предложили вместо переименования улицы в честь Кернеса, назвать его именем одну из двух станций метро, которые местная власть собирается построить.
"Хотелось бы спросить мнение харьковчан. Может быть не нужно переименовывать никакие улицы и проспекты в честь Кернеса? Городские власти собираются построить 2 станции метро, Кернес достаточно долго занимался тем, чтоб получить на их строительство финансы. Так может назвать одну из станций в честь него? Это было бы справедливо. И никакой мороки с документами и табличками." - указано в публикации.
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Автор публикации еще предложил назвать в честь покойного мэра зоопарк, поскольку он тоже являлся его проектом.
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Девочка живет в Харькове, в районе Холодной горы.
Приметы: рост 150 см, волосы русые.
Была одета в синий пуховик до колена, серую шапку. При себе имела черный рюкзак.
Любую информацию о местонахождении Вероники просят сообщить по тел.: 102 или 068-777-0-112.
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