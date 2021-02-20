В Харькове могут назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса

Об этом сообщили на "kharkiv_1654" в Instagram.

Так, авторы публикации предложили вместо переименования улицы в честь Кернеса, назвать его именем одну из двух станций метро, которые местная власть собирается построить.

"Хотелось бы спросить мнение харьковчан. Может быть не нужно переименовывать никакие улицы и проспекты в честь Кернеса? Городские власти собираются построить 2 станции метро, Кернес достаточно долго занимался тем, чтоб получить на их строительство финансы. Так может назвать одну из станций в честь него? Это было бы справедливо. И никакой мороки с документами и табличками." - указано в публикации.

Автор публикации еще предложил назвать в честь покойного мэра зоопарк, поскольку он тоже являлся его проектом.

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11-летняя Вероника Супрун не вернулась домой со школы, сообщают в поисковой группе "Милена".

18 февраля, около 15.00 она вышла из школы №162, расположенной по адресу ул. Пермская, 13, и до сих пор не пришла домой

Девочка живет в Харькове, в районе Холодной горы.

Приметы: рост 150 см, волосы русые.

Была одета в синий пуховик до колена, серую шапку. При себе имела черный рюкзак.

Любую информацию о местонахождении Вероники просят сообщить по тел.: 102 или 068-777-0-112.

К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".

Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".

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