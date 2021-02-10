В Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома через окно
Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления НПУ Харьковской области.
Ребенка увидела местная женщина, которая и сообщила о нем сотрудникам Купянского районного отдела полиции.
Правоохранители оперативно смогли установить место проживания малыша и доставили его домой.
Мама ребенка рассказала, что, пока она кормила младшего ребенка, сынишка подставил стул, влез на подоконник и выбрался на улицу через окно.
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В отношении матери составлен протокол об административном правонарушении – невыполнение родителями своих обязанностей по воспитанию детей (ст. 184 КУоАП).
Напомним, что в Харькове полиция разыскивает пропавшего без вести 15-летнего мальчика
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНПУ в Харьковской области.
Сотрудники Шевченковского отделения полиции разыскивают пропавшего без вести 15-летнего подростка.
8 февраля вечером парень ушел из квартиры и до сих пор не вернулся.
Приметы пропавшего: рост 165 сантиметров, телосложение среднее, волосы светло-каштановые короткие. В день исчезновения парень был одет в темно-синюю куртку, синие джинсы, высокие кроссовки синего цвета, темно-серую шапку, черный шарф.
Если у вас какая-либо информация, обращайтесь по телефону: (057) 337-78-80 или 102.
К слову, пьяные "покатушки" закончились трагедией для прохожих, видео: "Выпивали в боулинге и поехали кататься".
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