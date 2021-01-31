В Харькове водитель-мужчина и пассажир-девушка выпивали алкогольные напитки, а затем поехали "кататься" - закончились "гуляния" трагедией

Ехали они подозрительно и копы решили их остановить, те начали убегать.

Во время погони сбили человека и в километре от «убийства» пытались скрыться, бросив авто во дворах, но копы успели задержать водителя на месте.

Жуткое видео с места ДТП можно посмотреть здесь.

Судя по повреждениям внедорожника шансов у пешехода не было. Водитель вспахал под двора, смял металлические ограждения прежде чем остановился.

Ранее мы писали, что на Харьковщине мужчина напал на школьницу и избил ее стеклянной бутылкой.

Инцидент произошел 27 января в Волчанском районе.

13-летняя девочка возвращалась из школы домой. На нее набросился 38-летний мужчина в маске и ударил ее стеклянной бутылкой по голове, пытаясь закрыть рот рукой.

Девочка сопротивлялась, поэтому злоумышленник нанес несколько ударов кулаком в переносицу и челюсть. Правоохранителям удалось оперативно установить личность злоумышленника и задержать его.

Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".

Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".

Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".