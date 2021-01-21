В Харькове загорелся двухэтажный жилой дом
Как уточнили журналисты "Страны", дом престарелых, который сгорел в Харькове, назывался "Золотое время". Это частное учреждение, которое также оказывало услуги хосписа.
Издание "Харьков лайф" сообщает, что местные жители, вызвавшие спасателей и скорую помощь, рассказали, что скорая помощь отказалась ехать на вызов. Сослались на то, что это не их компетенция.
Кроме того в издании сообщили, что на месте этого пансионата всего год назад находился наркоцентр. об этом рассказала женщина, живущая по соседству.
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На трагедию уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале Zelenskiy/Official.
Глава государства поручил Кабмину немедленно разобраться в ситуации. Он также заявил о немедленном создании Государственной комиссии для выяснения причин трагедии и наработки механизмов предотвращения такого в будущем.
Напомним, что фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети.
Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.
Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ.