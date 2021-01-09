В Украине зафиксировали 70 480 нарушений правил соблюдения карантина

В данных Государственной судебной администрации сообщается, что на 29 декабря в Харьковской области, несмотря на большое количество нарушителей, к ответственности привлекли всего 231 человека.

Харьковщина заняла пятое место в Украине по количеству наказанных нарушителей. Из 5 600 выписанных протоколов 2 899 суды вернули для надлежащего оформления.

Ранее мы писали, что масштабная вакцинация от китайского вируса может стартовать в Украине уже в феврале.

Впрочем, в конечном счете все будет зависеть от результатов переговоров с компаниями-производителями. Об этом рассказал глава Минздрава Украины Максим Степанов.

Он уточнил, что сейчас вопрос начала поставки вакцины в Украину остается главным камнем преткновения.

Он подчеркнул, что вакцины должно хватить на проведение первого этапа вакцинации в соответствии с утвержденным ранее национальным планом.

К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".

Как сообщала Politeka, харьковчане массово набивают тату с Кернесом на своем теле, фото: "Это что флешмоб?".

Также Politeka писала, что в Харькове больного дедушку решили силой выгнать из маршрутки, видео: "Да что ж это за зверье?".