В Украине зафиксировали 70 480 нарушений правил соблюдения карантина
В данных Государственной судебной администрации сообщается, что на 29 декабря в Харьковской области, несмотря на большое количество нарушителей, к ответственности привлекли всего 231 человека.
Харьковщина заняла пятое место в Украине по количеству наказанных нарушителей. Из 5 600 выписанных протоколов 2 899 суды вернули для надлежащего оформления.
Ранее мы писали, что масштабная вакцинация от китайского вируса может стартовать в Украине уже в феврале.
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Впрочем, в конечном счете все будет зависеть от результатов переговоров с компаниями-производителями. Об этом рассказал глава Минздрава Украины Максим Степанов.
Он уточнил, что сейчас вопрос начала поставки вакцины в Украину остается главным камнем преткновения.
Он подчеркнул, что вакцины должно хватить на проведение первого этапа вакцинации в соответствии с утвержденным ранее национальным планом.
К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".
Как сообщала Politeka, харьковчане массово набивают тату с Кернесом на своем теле, фото: "Это что флешмоб?".
Также Politeka писала, что в Харькове больного дедушку решили силой выгнать из маршрутки, видео: "Да что ж это за зверье?".