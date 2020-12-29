В Харькове заметили опасное животное
Видео опубликовали в телеграмм-канале.
Лисицу заметили на ХТЗ в районе улицы Луи Пастера. Как лиса оказалась на городской улице, неизвестно.
Официальная информация уточняется.
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Ранее мы писали, что министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, будет ли работать общественный транспорт в случае введения полного локдауна
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В случае введения в Украине полного карантина объекты критической инфраструктуры могут продолжить работу, в том числе и общественный транспорт.
К слову, 110 тыс. человек пришли попрощаться с Кернесом: очередь показали с высоты птичьего полета, фото.
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