Экс-нардеп Михаил Добкин заявил, что после смерти Геннадия Кернеса Харьков осиротел

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24"

Он выразил соболезнование в связи с кончиной Кернеса.

"С уходом Кернеса Харьков осиротел. Он с 2006 года участвовал в возрождении "первой столицы" Украины, и сегодня воспринимать Харьков без связки с Кернесом непривычно, и горько, и пока еще больно. Должно пройти какое-то время, чтобы свыкнуться с этой мыслью", – сказал Добкин.

Экс-нардеп рассказал, будет ли он баллотироваться в мэры.

"Сердце Кернеса остановилось сегодня ночью. Было бы верхом кощунства говорить о том, кто будет участвовать в выборах. Сначала нужно отдать все почести человеку, который сделал очень много для Харькова. Провести его, а потом, через время, харьковчане сделают свой выбор", – добавил Добкин.

Напомним, что мэр Харькова Геннадий Кернес умер в возрасте 61 года. Об этом 17 декабря сообщил его близкий друг Павел Фукс. "Последствия коронавирусной инфекции дали серезные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма. Вечная память тебе, мой друг", — написал бизнесмен. Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов сообщил, что в ближайщие часы будут решать воспрос даты и места погребения мэра. "Очень, очень, очень жаль. Царствие небесное. Соболезнования семье и близким. Жаль красивейший город Харьков, без него город осиротел", " Царство небесное.Спасибо тебе за Харьков ,город которым я горжусь,ты был лучшим мэром!", " На сколько эта правда,ой как не хочется верить", Если это факт,очень печально для семьи и нашему городу,будет хаоз", "Очень жаль Земля ему пухом", - скорбят харьковчане в комментариях.

Напомним, нового мэра Кернеса назвали "незаконным", в Харькове переполох: "полное искажение воли граждан".

Как сообщала Politeka, Кернеса внезапно повысили: депутаты решили поднять зарплату мэру, названа сумма.

Также Politeka писала про ухудшение состояния здоровья Кернеса: сын мэра сообщил, что на самом деле происходит.