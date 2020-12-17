Мэр Харькова Геннадий Кернес умер - теперь полномочия городского головы осуществляет секретарь соответствующего городского совета

Об этом в Facebook написала глава организации "Опора" Ольга Айвазовская.

"Объявления внеочередных выборов - вопрос, который лежит в плоскости ответственности парламента и может быть растянут во времени на годы, что демонстрировала неоднократная практика. Поэтому, пока функции городского головы есть кому выполнять и консенсус местных элит в этом, не факт, что выборы городского головы Харькова состоятся в ближайшее время", - уточнила она.

Айвазовская напомнила, что не позднее чем на пятнадцатый день после смерти мэра лицо, которое осуществляет полномочия городского головы, должно обратиться в Верховную Раду Украины с ходатайством о назначении внеочередных выборов.

Рада должна рассмотреть вопрос не позднее чем в девяностодневный срок со дня досрочного прекращения полномочий соответствующего головы.

Напомним, что мэр Харькова Геннадий Кернес умер в возрасте 61 года.

Об этом 17 декабря сообщил его близкий друг Павел Фукс.

"Последствия коронавирусной инфекции дали серезные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма. Вечная память тебе, мой друг", — написал бизнесмен.

Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов сообщил, что в ближайщие часы будут решать воспрос даты и места погребения мэра.

"Очень, очень, очень жаль. Царствие небесное. Соболезнования семье и близким. Жаль красивейший город Харьков, без него город осиротел", " Царство небесное.Спасибо тебе за Харьков ,город которым я горжусь,ты был лучшим мэром!", " На сколько эта правда,ой как не хочется верить", Если это факт,очень печально для семьи и нашему городу,будет хаоз", "Очень жаль Земля ему пухом", - скорбят харьковчане в комментариях.

Напомним, нового мэра Кернеса назвали "незаконным", в Харькове переполох: "полное искажение воли граждан".

Как сообщала Politeka, Кернеса внезапно повысили: депутаты решили поднять зарплату мэру, названа сумма.

Также Politeka писала про ухудшение состояния здоровья Кернеса: сын мэра сообщил, что на самом деле происходит.