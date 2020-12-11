Сын Геннадия Кернеса сообщил, что у него нет информации об ухудшении здоровья его отца
Об этом депутат Харьковского облсовета Кирилл Кернес рассказал изданию "Объектив".
“Не должен вернуться, а вернется, но наверняка сказать дату не могу, врачи будут решать. У меня нет такой информации про отказ почки. Ничего вам сказать не могу. Последний раз неделю назад разговаривали. Это наши семейные дела. С трудом, но говорит, скоро вернется в Харьков”, — сообщил Кирилл Кернес.
Ранее мы писали, что у мэра Харькова Геннадия Кернеса ухудшилось состояние.
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Эту информацию подтвердил бизнесмен и близкий друг мэра Павел Фукс.
«У него полностью отказала вторая почка. Сейчас Кернес находится на стопроцентном диализе (процесс искусственного выведения продуктов жизнедеятельности и избыточной жидкости из организма. - Ред.). На следующей неделе будем понимать, дадут ли врачи разрешение на его плановое возвращение в Харьков», - сказал Павел Фукс.
Кроме того мы писали, что чиновники и друзья Геннадия Кернеса опровергли информацию о смерти мэра, но харьковчане не верят их словам.
Пользователи сети начали возмущаться и проводить "расследования".
"Вы заметили, что Павел Фукс разговаривает каждый день с Геннадием Кернесом, но вот дилемма даже аудио интервью мэр Харькова дать не может. Единственная спекуляция на которую могут пойти авантюристы из Харькова, записать голос Кернеса с благодарностью для жителей города за поддержку, но сделает это не сам мэр, а нейросеть. Геннадий Кернес в медикаментозной коме, а дешевые манипуляторы продолжают обманывать харьковчан", - пишут в телеграм-канале "Сплетница".
К слову, у Кернеса отреагировали на сообщение о "последнем дне" мэра: "Очередные враги Харькова".
Как сообщала Politeka, харьковчане "нашли" мэра вовсе не в Шарите, фото.
Также Politeka писала, что заместитель Кернеса сообщил, что ждать от "нового" мэра харьковчанам: "Будет обращение, где...".