Чиновники и друзья Геннадия Кернеса опровергли информацию о смерти мэра, но харьковчане не верят их словам

Как передает Politeka.net, пользователи сети начали возмущаться и проводить "расследования".

"Вы заметили, что Павел Фукс разговаривает каждый день с Геннадием Кернесом, но вот дилемма даже аудио интервью мэр Харькова дать не может. Единственная спекуляция на которую могут пойти авантюристы из Харькова, записать голос Кернеса с благодарностью для жителей города за поддержку, но сделает это не сам мэр, а нейросеть. Геннадий Кернес в медикаментозной коме, а дешевые манипуляторы продолжают обманывать харьковчан", - пишут в телеграм-канале "Сплетница".

"Как Ленин - живее всех живых уже третий месяц?", " И долго они будут скрывать правду, врать и извиваться", "Какими надо быть идиотами, харьковчане, чтобы голосовать за очень больного человека, если не сказать другое слово...", "Я думаю,там все очень плохо.Это просто тянут время.Зачем это ему?Непонятно", "Конечно жив, но лишь в памяти", - пишут украинцы в комментариях.

Напомним, что бизнесмен и близкий друг Геннадия Кернеса Павел Фукс опроверг информация о якобы смерти мэра Харькова.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он считает, что это была какая-то провокация.

"Очередные враги Харькова и независимой Украины распространяют слухи о гибели моего друга Геннадия Кернеса. Все это циничная ложь. Я только что разговаривал с ним", – написал Фукс.

Глава пресс-службы Харьковского горсовета Юрий Сидоренко также опроверг смерть мэра.

"Он жив и идет на поправку. Когда он вылетал из Харькова (на лечение в немецкую клинику "Шарите". – Ред.), у него было 70% поражения легких. Сейчас у него COVID-19 уже нет, но легкие надо заставить работать в нормальном режиме. Как только врачи будут довольны работой легких, он сразу возвращается", – рассказал Сидоренко.

К слову, у Кернеса отреагировали на сообщение о "последнем дне" мэра: "Очередные враги Харькова".

Как сообщала Politeka, харьковчане "нашли" мэра вовсе не в Шарите, фото.

Также Politeka писала, что заместитель Кернеса сообщил, что ждать от "нового" мэра харьковчанам: "Будет обращение, где...".