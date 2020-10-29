Мэр Харькова Геннадий Кернес, вероятно, останется на посту

Кернес побеждает на местных выборах в первом туре с поддержкой 61,2% избирателей.

Об этом сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

Терехов также добавил, что фото Кернеса из клиники "Шарите" не будет, потому что там "соблюдают свои меры безопасности".

"Я разговаривал с Павлом Фуксом, который общался с Геннадием Адольфовичем. Состояние - стабильное, сомнений у врачей не вызывает. Будет его обращение к харьковчанам, фото и ролик, и главное — приезд Геннадия Кернеса в город Харьков", - сообщил первый вице-мэр города.

Тем временем в Первомайской больнице уже нет возможности принимать больных китайским вирусом.

Главный врач больницы Иван Панарин сделал заявление.

По его словам, в медучреждении находится 120 пациентов с пневмониями при 116 койках.

Пневмонию пока будут лечить амбулаторно или в отделении дневного стационара, где откроют для этого 30 коек, но лечить на дневном стационаре будут тех, кто живет неподалеку от больницы.

"Прошу всех очень серьезно и пониманием отнестись к ситуации. Мы будем решать все проблемы, но не хватает персонала, медсестры почти не садятся, а в аптеках и на складах не хватает лекарств", - заявил Панарин.

К слову, новая напасть атакует харьковчан, появилось важное заявление: "уже зафиксировано...".

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