Мэр Харькова Геннадий Кернес, вероятно, останется на посту
Кернес побеждает на местных выборах в первом туре с поддержкой 61,2% избирателей.
Об этом сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.
Терехов также добавил, что фото Кернеса из клиники "Шарите" не будет, потому что там "соблюдают свои меры безопасности".
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"Я разговаривал с Павлом Фуксом, который общался с Геннадием Адольфовичем. Состояние - стабильное, сомнений у врачей не вызывает. Будет его обращение к харьковчанам, фото и ролик, и главное — приезд Геннадия Кернеса в город Харьков", - сообщил первый вице-мэр города.
Тем временем в Первомайской больнице уже нет возможности принимать больных китайским вирусом.
Главный врач больницы Иван Панарин сделал заявление.
По его словам, в медучреждении находится 120 пациентов с пневмониями при 116 койках.
Пневмонию пока будут лечить амбулаторно или в отделении дневного стационара, где откроют для этого 30 коек, но лечить на дневном стационаре будут тех, кто живет неподалеку от больницы.
"Прошу всех очень серьезно и пониманием отнестись к ситуации. Мы будем решать все проблемы, но не хватает персонала, медсестры почти не садятся, а в аптеках и на складах не хватает лекарств", - заявил Панарин.
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