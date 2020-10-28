Убытки харьковского метро с начала года составляют 228 миллионов гривен

Об этом сообщает «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на данные портала открытых данных Харькова.

Убыток КП "Харьковский метрополитен" за первое полугодие 2020 года был 210,4 млн. грн.

В феврале 2019 года, когда повышали стоимость проезда в харьковском метро с 5 до 8 гривен, городская власть уверяла, что харьковский метрополитен точно не будет таким убыточным, как раньше, а возможно и станет прибыльным.

"Готовьте отдавать последнее. Харьков налогосовал... надейтесь теперь на то, что русские танки придут не завтра, а хотя бы чуть позже. Ибо в гор.совете 90% коллаборантов и сепаратистов", "Проголосовали еще за 5 лет такого дерибана", "Совковое метро..все в нем совковое..при таком раскладе удобно пи$дить деньги!", "Когда они нажрутся?", - возмущаются украинцы в комментариях.

К слову, вирус на Харьковщине не щадит медиков, появились жуткие данные: "повышенный риск заражения и...".

Как сообщала Politeka, у Кернеса заговорили о "выездных сессиях" мэрии в Германии

Также Politeka писала, что Зеленский упрекнул Кернеса за "хаос" с китайским вирусом.