Первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о состоянии здоровья Геннадия Кернеса
"По мнению врачей, процесс (выздоровления — Ред.) идет нормально. По мнению врачей, ни жизнедеятельности Геннадия Адольфовича Кернеса, ни его работоспособности ничего не угрожает. Очень скоро ждем Геннадия Адольфовича в Харькове", — сказал Терехов, передает Depo.Харьков.
Также у зама Кернеса спросили, планируется ли "выездная сессия в Германии".
"Ни я, ни закон Украины не планирует таких сессий", - заявил Терехов.
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Ранее мы писали что на Харьковщине по состоянию на 23 октября у 31595-х человек подтвердили китайский вирус.
Согласно мониторингу распространения эпидемии, который проводит СНБО, всего по состоянию на утро 23 октября вирус лабораторно подтвержден у 31 592 человека.
За последние сутки появилось 693 новых случая инфицирования.
68 человек выздоровели, восемь пациентов умерли.
К слову, количество жертв от вируса на Харьковщине резко увеличилось, побит новый антирекорд.
Как сообщала Politeka, не хватает коек в больницах: в Харькове нашли последние свободные места для больных вирусом, детали.
Также Politeka писала, что больных китайским вирусом массово вывозят из Харькова, заявление Кучера.