Больше десятка больных китайским вирусом вывезли из Харькова

Из Харькова в больницы области за последние дни перевезли 13 пациентов.

Об этом на брифинге 19 октября сообщил председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер, пишет "Суспільне".

Известно, что пациентов перевозили в районы на прошлой неделе, в четверг-пятницу, на выходных таких перевозок не было.

"Да, больницы в Харькове переполнены. Мы выписываем, нам удается удержать ситуацию, но все же переполнены больницы", - добавил председатель ХОГА.

Кучер сообщил, что пациентов везли, в частности, в Купянский район.

К слову, в Харьковской области за прошлые сутки подтверждены более 400 новых случаев китайского вируса.

Как сообщает мониторинг распространения эпидемии, который проводит СНБО, за сутки в Харьковской области диагноз COVID-19 подтвержден у 446 человек.

Всего по состоянию на утро 20 октября COVID-19 лабораторно подтвержден у 29 559 человек.

От болезни в области 452 человека умерли (за минувшие сутки – 7 летальных исхода), 5 717 пациентов выздоровели, продолжают лечение 23 390 человек.

Напомним, нестандартная защита от вируса в троллейбусе насмешила харьковчан.

Как сообщала Politeka, в ХОГА придумали, как разгрузить больницы с зараженными.

Также Politeka писала, что Кучера вывели из себя на заседании, мат губернатора попал на видео.