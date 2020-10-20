Больше десятка больных китайским вирусом вывезли из Харькова
Из Харькова в больницы области за последние дни перевезли 13 пациентов.
Об этом на брифинге 19 октября сообщил председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер, пишет "Суспільне".
Известно, что пациентов перевозили в районы на прошлой неделе, в четверг-пятницу, на выходных таких перевозок не было.
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"Да, больницы в Харькове переполнены. Мы выписываем, нам удается удержать ситуацию, но все же переполнены больницы", - добавил председатель ХОГА.
Кучер сообщил, что пациентов везли, в частности, в Купянский район.
К слову, в Харьковской области за прошлые сутки подтверждены более 400 новых случаев китайского вируса.
Как сообщает мониторинг распространения эпидемии, который проводит СНБО, за сутки в Харьковской области диагноз COVID-19 подтвержден у 446 человек.
Всего по состоянию на утро 20 октября COVID-19 лабораторно подтвержден у 29 559 человек.
От болезни в области 452 человека умерли (за минувшие сутки – 7 летальных исхода), 5 717 пациентов выздоровели, продолжают лечение 23 390 человек.
Напомним, нестандартная защита от вируса в троллейбусе насмешила харьковчан.
Как сообщала Politeka, в ХОГА придумали, как разгрузить больницы с зараженными.
Также Politeka писала, что Кучера вывели из себя на заседании, мат губернатора попал на видео.