Каждый защищается, как может

Учитывая, что в Харькове стремительно растет количество больных китайским вирусом, контроль за ношением масок снова ужесточили

Однако каждый носит это средство защиты, как хочет, и не всем по душе традиционный способ, передает Politeka.net.

Так, очевидцы заметили в троллейбусе №296 девушку, которая прицепила маску буквально на лоб, закрыв не только нос, но и глаза.

«Уровень защиты «х**вый» в 296м», – подписали снимок в телеграмм канале «Х**ый Харьков».

Ранее мы сообщали о том, что в Украине планируют повысить штрафы за несоблюдение карантинных предписаний. За одно нарушение карантина с предпринимателей могут взыскать от 31 до 51 тысячи гривен.

По словам народного депутата от «Слуги народа» Михаила Радуцкого, соответствующий законопроект внесут на рассмотрение Рады уже на следующей сессии.

Мы также писали, что раскрыты новые ограничительные меры, которые в скором времени будут утверждены Минздравом. Об этом заявил глава профильного министерства Максим Степанов.

По его словам, в городах, которые попали в красную зону, хотят полностью запретить массовые мероприятия, а в зеленой их смогут посещать не более 50 человек.

Напомним, метро в Харькове изменит график из-за эпидемии заражения.

Как сообщала Politeka, харьковчане взбунтовались из-за "красной" зоны.

Также Politeka писала, что украинцы будут проходить самоизоляцию по-новому, в Минздраве раскрыли детали.