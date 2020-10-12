В связи со стремительным распространением китайского вируса в Харькове решили изменить работу метрополитена
Решение уменьшить интервалы между поездами метро, чтобы не допускать скопления народа, приняли на совещании «Усиление противоэпидемических мероприятий на территории города (Covid-19)», передает Politeka.net со ссылкой на местные СМИ.
Соответствующее распоряжение директору КП «Харьковский метрополитен» Вячеславу Стаматину озвучил первый заместитель городского головы Игорь Терехов.
«Транспорт. Где Стаматин? Я тебя обязываю сейчас прямо, выйдя из этого зала, ты должен разработать график движения поездов с сокращенным интервалом. Увеличивай количество поездов, не надо, чтобы люди ждали на платформах и скапливались», – цитирует чиновника корреспондент Newsroom.
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Кроме того, Терехов добавил, что власти планируют обратиться в Национальную полицию с требованием ужесточить контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте.
Что касается школ и детских садов, то они в Харькове работают в штатном режиме до соответствующего распоряжения Кабинета министров Украины.
Ранее мы сообщали о том, что в харьковских маршрутках и общественном транспорте полицейские проверяют соблюдение правил перевозки во время карантина. Там, где количество пассажиров превышает допустимые нормы, копы составляют протоколы и выписывают штрафы водителям.
Однако пока правоохранители пытаются наводить порядок в транспорте и не перестают призывать людей соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, сами жители города не воспринимают их слова серьезно. Последний пример – очереди по поводу открытия нескольких харьковских супермаркетов, отсутствие средств защиты на рынках, а также массовые скопления народа на концертах от кандидатов в мэры и депутаты, как это было с выступлением Ольги Поляковой в Новобаварском районе Харькова.
Напомним, харьковчане взбунтовались из-за "красной" зоны.
Как сообщала Politeka, Кабмин принял новое жёсткое решение по карантину, что теперь будет с поездками.
Также Politeka писала, что украинцы будут проходить самоизоляцию по-новому, в Минздраве раскрыли детали.