Глава Кабмина Денис Шмыгаль озвучил предложение правительства продлить карантин до 1 ноября

Известно, что если Харьков окажется в красной карантинной зоне из-за резкого роста заболевших вирусом, то в городе могут запретить работу общественного транспорта, ТРЦ, ресторанов, кафе, учебных заведений и детских лагерей.

Напомним, когда появилась информация о том, что харьковское метро могут снова закрыть на карантин, жители города и области дали понять, что терпеть карантинные ограничение они не хотят.

Тогда харьковчане под постом возмутились и заявили, что если метро все же закроют, люди останутся без работы и в случае закрытия метро - харьковчане будут выходить на улицы и перекрывать дороги в знак протеста:

"Если закроют метро надо выходить и перекрывать дороги, эти твари на личных авто на работу едут им по*рен то метро", "А упоротые не боятся,что народ уже прозрел?", "Надо как мэр Тернополя! В городе приписывали красную зону ,билеты на поезда не купишь, остановки проходящие поезда не делают, это было буквально вчера. Сегодня Тернополь уже в зелёной зоне", "Нельзя так. Мы и так только начинаем выбираться из ямы. Ужесточить меры носения маски. Но закрывать и оставить людей без работы как то уже не по-человечески", "Сколько можно? Тогда приду с семьёй ночевать и жить под горсовет!", – писали харьковчане.

Напомним, харьковчанам выдвинули требования, чтобы не попасть в "красную" зону карантина

Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.

Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.