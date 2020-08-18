В Харькове ужестичили меры по соблюдению масочного режима

Маски требуют проверять в маршрутках.

В первый день "желтой" зоны карантина чиновники Харьковского горсовета решили усилить контроль за масочным режимом. В метро уже проводят рейды, а теперь нужно проверять и пассажиров маршруток. Этим должны заниматься перевозчики.

"Чтобы Харьков не перешел из "желтой" зоны в "оранжевую" или "красную", всем жителям города необходимо выполнять требования, которые предписаны санитарной службой, и это, прежде всего, масочный режим", — подчеркнул первый вице-мэр Игорь Терехов.

"Сегодня ехала в троллейбусе, затем пересадка в метро, все люди в маске, дистанции соблюдены, всё по закону, всё нормально что ещё нужно, харьковчане крутой народ и законопослушный... Спасибо", " добросовестно носила эту маску. и уже благополучно переболела...) и если есть "проблемные" места в организме...переживи "отходняк"..... а маски - это ритуал) мы их одеваем , что бы спокойнее было тем , кто верит в опасность именно этого вируса", " Манипуляция сплошная, хотят заставить жить по законам ими же установленными, все это уже было и не раз, а маски - это инструмент и только", " Давно пора.. Езжу все лето в маске не задохнулась- как некоторые говорят.... Люди у нас совершенно безответственны , пока штрафами их не наказать... Себя не берегут и своих родных...только кошелек для них роднее как получается", - пишут харьковчане в сети.

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