Жители Харькова соберутся в центре города в поддержку граждан Беларуси

Харьковчане планируют поддержать граждан Беларуси, передает objectiv.tv.

"Сегодня, 10 августа, у палатки “Все для победы” на площади Свободы пройдет митинг против полицейского террора и фальсификации выборов в Беларуси", - сообщили в общественной организации “Світанок”.

Ранее мы писали, что в Харькове работники завода провели акцию протеста из-за невыплаты зарплаты.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, люди собрались возле одного из цехов.

По словам работников, средняя зарплата по заводу составляет 4-6 тыс.грн., накопилась задолженность за прошлые годы.

В то же время, постоянно идут отгрузки продукции с разных цехов, люди задерживаются, чтобы отправить подшипники заказчикам. Одна из работниц заявила, что на работу они выйдут, только если им погасят задолженность по зарплате.

"Я предлагаю выйти на работу и работать, получая месячную зарплату и частично гасить долг", - сказал президент АО "УПЭК" Анатолий Гиршфельд.

Напомним, харьковчане придумали новый способ противостояния вирусу.

Как сообщала Politeka, врач харьковской инфекционки раскрыл тревожные сведения о числе зараженных.

Также Politeka писала, что харьковчане наплевали на маски и дистанцию в транспорте.