Жители Харькова соберутся в центре города в поддержку граждан Беларуси
Харьковчане планируют поддержать граждан Беларуси, передает objectiv.tv.
"Сегодня, 10 августа, у палатки “Все для победы” на площади Свободы пройдет митинг против полицейского террора и фальсификации выборов в Беларуси", - сообщили в общественной организации “Світанок”.
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Ранее мы писали, что в Харькове работники завода провели акцию протеста из-за невыплаты зарплаты.
Как сообщают очевидцы в социальных сетях, люди собрались возле одного из цехов.
По словам работников, средняя зарплата по заводу составляет 4-6 тыс.грн., накопилась задолженность за прошлые годы.
В то же время, постоянно идут отгрузки продукции с разных цехов, люди задерживаются, чтобы отправить подшипники заказчикам. Одна из работниц заявила, что на работу они выйдут, только если им погасят задолженность по зарплате.
"Я предлагаю выйти на работу и работать, получая месячную зарплату и частично гасить долг", - сказал президент АО "УПЭК" Анатолий Гиршфельд.
Напомним, харьковчане придумали новый способ противостояния вирусу.
Как сообщала Politeka, врач харьковской инфекционки раскрыл тревожные сведения о числе зараженных.
Также Politeka писала, что харьковчане наплевали на маски и дистанцию в транспорте.