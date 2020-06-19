Харьковская областная инфекционная больница переполнена больными китайским вирусом
Об этом в эфире телеканала «Харьков UA» сообщил анестезиолог-консультант больницы Владимир Корсунов.
«Я могу сказать, что на утро их (пациентов) было 260. А что сейчас, я не знаю, очень быстро меняется количество. Это самая большая цифра за все время эпидемии. Такого еще не было», – подчеркнул он.
При этом больница рассчитана всего на 200 пациентов.
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По его словам, людей с COVID-19 принимают и лечат ряд опорных больниц в районах области, а областная инфекционка работает на пределе возможностей.
«Я надеюсь, что все-таки будет открыта другая больница, потому что выхода нет. Нельзя сделать из одной больницы... И так из нее уже сделали рукавичку. Она не резиновая, она не может брать пациентов больше, чем может обслужить качественно. Если завтра будет 900 больных, а послезавтра будет тысяча больных... Будет, как в Италии. Необходимо будет говорить: этого мы будем лечить, а для этого места нет», – описал он масштабы надвигающейся катастрофы.
Тем временем количество людей с подтвержденным диагнозом растет каждый день. За последние сутки зафиксировано 37 новых случаев заражения, а рекорд по заболеваемости установлен 17 июня, когда выявили 57 больных за сутки. 18 июня отметилось еще одним антирекордом – наибольшим количеством смертей. От вируса скончались четыре человека: двое мужчин и две женщины. Самой старшей жертве недуга был 91 год.
На данный момент в реанимации находится 23-летний харьковчанин COVID-19. Его поместили под аппарат ИВЛ, поскольку состояние молодого человека резко ухудшилось.
Напомним, Харьковщина не готова ко второму этапу послабления карнатина.
Как сообщала Politeka, в Харькове усилили карантинные меры, штрафы возросли до 170 тысяч.
Также Politeka писала, что в харьковской больнице врачи ополчились против зараженных людей.