Харьковская областная инфекционная больница переполнена больными китайским вирусом

Об этом в эфире телеканала «Харьков UA» сообщил анестезиолог-консультант больницы Владимир Корсунов.

«Я могу сказать, что на утро их (пациентов) было 260. А что сейчас, я не знаю, очень быстро меняется количество. Это самая большая цифра за все время эпидемии. Такого еще не было», – подчеркнул он.

При этом больница рассчитана всего на 200 пациентов.

По его словам, людей с COVID-19 принимают и лечат ряд опорных больниц в районах области, а областная инфекционка работает на пределе возможностей.

«Я надеюсь, что все-таки будет открыта другая больница, потому что выхода нет. Нельзя сделать из одной больницы... И так из нее уже сделали рукавичку. Она не резиновая, она не может брать пациентов больше, чем может обслужить качественно. Если завтра будет 900 больных, а послезавтра будет тысяча больных... Будет, как в Италии. Необходимо будет говорить: этого мы будем лечить, а для этого места нет», – описал он масштабы надвигающейся катастрофы.

Тем временем количество людей с подтвержденным диагнозом растет каждый день. За последние сутки зафиксировано 37 новых случаев заражения, а рекорд по заболеваемости установлен 17 июня, когда выявили 57 больных за сутки. 18 июня отметилось еще одним антирекордом – наибольшим количеством смертей. От вируса скончались четыре человека: двое мужчин и две женщины. Самой старшей жертве недуга был 91 год.

На данный момент в реанимации находится 23-летний харьковчанин COVID-19. Его поместили под аппарат ИВЛ, поскольку состояние молодого человека резко ухудшилось.

Напомним, Харьковщина не готова ко второму этапу послабления карнатина.

Как сообщала Politeka, в Харькове усилили карантинные меры, штрафы возросли до 170 тысяч.

Также Politeka писала, что в харьковской больнице врачи ополчились против зараженных людей.