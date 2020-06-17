В Харькове разгорелся очередной скандал, связанный с китайским вирусом
Более полусотни сотрудников Харьковского областного диспансера радиационной защиты написали объяснительные по поводу несогласия лечить людей с СOVID-19.
Об этом сообщает UA: Харьков.
По информации ресурса, собранию медиков передовал протест чернобыльцев, которые требовали открыть Харьковский областной диспансер радиационной защиты для приема плановых пациентов и исключить больницу из перечня опорных в борьбе с коронавирусом.
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Мотивы, по которым врачи не хотят иметь дело с зараженными вирусом, разные.
«Сейчас идти и рисковать своей семьей? Я жить хочу. Ребенка доучить хочу. Так же и все остальные. Мы же не шли работать в инфекционную больницу. Я понимаю, что это горе для всей страны, но, простите, почему нас государство не думает, а за нее должны?», – рассказала журналистам санитарка Татьяна Иванова.
По словам директора диспансера Ирины Пироговой, объяснительные сотрудники медучреждения написали по просьбе администрации.
Она добавила, что в больнице были сформированы бригады на случай работы с СOVID-19. Однако когда начали проверять, на местах ли все сотрудники, значительная часть людей отказались.
«Попросили написать объяснения по этому поводу, кто будет, кто не будет - для того, чтобы мы понимали, сколько людей смогут работать в бригадах», – рассказала Пирогова.
Согласие на работу в условиях борьбы с СOVID сегодня дали 30 медработников - 10 врачей, 11 медсестер и шесть санитарок.
Напомним, Харьковщина установила новый вирусный антирекорд.
Как сообщала Politeka, в Харькове показали, как власть "позаботилась" об украинцах на карантине.
Также Politeka писала, что на Харьковщине школьница пошила тысячи масок для врачей и земляков.