11-летняя Алиса Пономаренко из города Балаклея на Харьковщине своими добротой и отзывчивостью может дать фору любому взрослому

Когда в страну пришла беда в виде эпидемии китайского вируса, девочка не осталась в стороне и всячески взялась помогать врачам, а также соседям и просто жителям своего города, передает МГ «Объектив».

С начала карантина школьница пошила около двух тысяч защитных масок, которые раздаривает людям и медикам.

По словам Алисы, с начала карантина ее тревожил тот факт, что не все люди могут купить себе защитные маски, поэтому предложила маме шить маски и дарить их. С тех пор она проводит время за своей швейной машинкой каждый день.

Ткань и резинки для масок семье Пономаренко передают неравнодушные люди. Девочка говорит, что ткань почти вся уже закончилась, но она уверена: масок хватит на всех.

Отметим, что Алиса не в первый раз проявляет такую потрясающую доброту и желание помочь. Об этой девочке заговорили, когда она начала шить игрушки и продавать их, чтобы помочь больному онкологией другу. Позже у нее появились и другие подопечные, которым она помогала.

Вместе с мамой Алиса создала в Фейсбуке страницу «Зайка изменит мир», где за год на лечение больных они собрали почти полмиллиона гривен.

Если у кого-то есть желание помочь девочке, можно связаться с мамой на страничке в соцсети.

Пока ребенок делает все, чтобы помочь своим соотечественникам, власти ужесточают ответственность за нарушение правил карантина. Так, губернатор ХОГА Алексей Кучер заявил, что на выходных полиция и Нацгвардия будут штрафовать всех, кто появится на улице.

Напомним, Комаровский рассказал, можно ли гулять с детьми во время карантина.

Как сообщала Politeka, карантин превратил Харьков в город-призрак.

Также Politeka писала, что в Харькове показали, как власть "позаботилась" об украинцах на карантине.