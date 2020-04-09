Прогулки полезны для детей, но есть одно но

Запрет на нахождение в парковых зонах в связи с усилением условий карантина застал многих родителей, у которых маленькие дети, врасплох

Согласно распоряжению Кабинета министров, прогулки на дестких площадках, в парках и у водоемов запрещены, передает Politeka.net.

Мамы малышей ринулись на форумы с вопросами, что делать. Немало их получил и самый известный педиатр Украины Евгений Комаровский.

Свою точку зрения по этому поводу он высказал на YouTube-канале. Чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу вниз.

Он сразу отделил парки от детских и спортивных площадок.

«Там, где есть нечто, к чему касались другие люди, – это потенциальный источник риска. Когда по спортплощадке ползает один ребенок со своей мамой и начихали-натрогали конкретную качельку, а потом вы пришли на эту качельку, то, естественно, вы можете контактным путем заработать коронавирус», – пояснил доктор.

В парке тоже есть опасные вещи, но не в такой концентрации.

«Например, вы с ребенком уселись на лавочку и облапали ее, а буквально пять минут назад эту лавочку лапал кто-то другой. И вы тоже зацепили коронавирус».

Прогулки, по словам Комаровского, – это «эффективно и прекрасно», это прекрасный способ не сойти с ума. Они позволяют расходовать детям энергию и после этого хотя бы ночью спокойно спать. Это, подчеркивает педиатр, в конце концов витамин D, которого у детей всю зиму не было.

«Прогулки, на которых вы не подходите к другим людям, можно. Прогулки, где вы контактируете с другими людьми, нельзя», – отметил он.

Однако врач акцентировал внимание на том, что, озвучивая собственное мнение, руководствовался логикой и здравым смыслом, однако не является истиной в последней инстанции.

«Комаровский не является законодателем. Можно вам гулять или нет и сколько вам надо заплатить за право гулять или быть наказанным, за то, что погуляли, определяют власти конкретной страны. Поэтому, если вам запретили гулять, я могу только одно сказать: сидите дома! Если разрешили, то соблюдайте правила: как выйти из дома, как ни к чему не прикоснуться, как не подойти к другим людям, как уследить за ребенком, чтобы он к другим людям не подходил. Сделали правильные выводы? Ну тогда или гуляйте, или самоизолируйтесь!», – подытожил доктор.

Напомним, количество зараженных китайским вирусом в Харькове возросло.

Как сообщала Politeka, в Харькове показали, как власть "позаботилась" об украинцах на карантине.

Также Politeka писала, что Комаровский предупреждал о вирусе еще в 2012 году, всплыли неизвестные детали.