Второй раз за период эпидемии китайского вируса Харьковщина повторила печальный антирекорд

52 новых случая заражения за сутки – такова статистика Харьковского областного лабораторного центра по состоянию на 12 июня, передает Politeka.net.

Всего в регионе лабораторно подтверждено 1426 случаев заражения, из которых 57 – летальные, 692 человека выздоровели. Еще 208 случаев остаются под подозрением.

Аналогичные показатели по заболеваемости были зафиксированы 9 мая, когда за сутки выявили 52 больных. В некоторые дни апреля и мая максимальное количество новых больных составляло от 40 до 45 случаев в сутки.

Среди тех, кто заболел вирусом, – главврач главной «коронавирусной» больницы, Харьковской областной инфекционки Павел Нартов. Он прошел лечение и после двух отрицательных тестов приступил к работе 11 июня.

Днем ранее в регионе было зафиксировано 36 новых случаев заболевания COVID-19.

Ранее мы писали о том, что эпидемия китайского вируса показала настоящее отношение к врачам на просторах постсоветского пространства. О лицемерии власти и народа по отношению к людям в белых халатах емко написал блогер Сталингулаг в своем-телеграм-канале.

«Как же омерзительно лицемерно звучат сейчас от официальных лиц все эти «спасибо врачам», «медики герои» и другая гнилая патетика», – гласит текст.

Он отмечает, что сначала провели оптимизацию медицинских учреждений, выгоняли врачей на улицу, а фельдшерские пункты посокращали до одного на весь район.

Напомним, врачи не увидят обещанных денег, Зеленский признал ошибку.

Как сообщала Politeka, харьковчанам показали, как выглядит бесплатное лечение от вируса из Китая: "Тысячи гривен каждый день".

Также Politeka писала, что украинские врачи взбунтовались из-за позорных доплат, обещанных президентом: кадры протеста.