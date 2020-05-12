Пока власти Харьковщины убеждают, что лечение от китайского вируса жителям региона предоставляется бесплатно, реальная картина очень далека от слов чиновников

О том, как на самом деле выглядит «бесплатное лечение» от COVID-19 в областной инфекционной больнице, наглядно продемонстрировала известный харьковский журналист Юлия Байрачная.

На совей странице в Фейсбуке она опубликовала списки и фото чеков, которые ей предоставили родственники мужчины, заболевшего опасным вирусом. Ежедневно они вынуждены были покупать лекарства и расходники. В одном из списков указано всего необходимое на почти четыре тысячи гривен.

«Когда я спрашиваю пресс-службу ОГА по конкретному случаю, почему родные пациента с коронавирусом ежедневно покупали для него лекарства, мне с того же департамента здравоохранения передают: лечение было за счет государства», – пишет автор.

Вишенкой на торте в этой ситуации стало то, что последний пакет с лекарствами от родственников мужчины приняли за пять минут до того, как сообщили о его смерти.

Не обошел этот момент своим вниманием и депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк, который поделился рассказом Юлии и добавил собственных рассуждений по ситуации.

По его словам, чиновники «брехали, брешут и продолжают брехать» о бесплатном лечении и о том, что в больницах всего хватает.

«Не, я понимаю, что мы - не Швейцария, не Чехия, и даже не Румыния. Я понимаю, что мы многого не можем себе позволить. Ну зачем же так нагло врать? Зачем обещать на всю страну доплаты врачам, чтобы врачи уже месяц не могли этих самых доплат добиться? Зачем рассказывать о бесплатном лечении и заставлять больных покупать мыло и марлю?.. Зачем принимать закон о массовом тестировании населения, если у нас недельные очереди по всем областям для подтверждения диагнозов уже заболевших?», – задается риторическими вопросами юрист.

Он подчеркнул, что сейчас запредельный цинизм и ложь возведены в ранг государственной политики.

По состоянию на 12 мая на Харьковщине от коронавируса скончались 19 человек.

Напомним, вирус из Китая с новой силой обрушился на харьковских медиков.

Как сообщала Politeka, харьковских чиновников наделили новыми полномочиями на период карантина.

Также Politeka писала, что на Харьковщине чиновники решили на карантине обзавестись клумбой за 190 тысяч.