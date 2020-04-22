Теперь за нарушение условий карантина в Харькове будут не только полицейские, но и чиновники

Решение о том, что должностные лица могут составлять админпротоколы на нарушителей карантина, приняли на заседании Харьковского горисполкома в среду, 22 апреля, передает UA: Харьков.

По словам директора юридического департамента Вячеслава Басараба, на составление протоколов об административном правонарушении, предусмотренных статьей 44 с отметкой 3 Кодекса Украины «Об административных правонарушениях», уполномочены органы внутренних дел, органы здравоохранения, органы государственной эпидемиологической службы, а также должностные лица, уполномоченные исполнительными комитетами поселковых, сельских городских советов.

В этой работе будут задействованы и медики. Басараб уточнил, что в планах – комиссионные выходы для проверки соблюдения законодательных норм. И в эти комиссии будет предложено включать, в том числе, медицинские службы.

Ранее мы рассказывали о том, что во время очередной сессии горсовета мэр Харькова Геннадий Кернес отказался выделять дополнительные средства на доплаты медикам, которые ведут борьбу с коронавирусом. Он пояснил это тем, что инфекционные больницы находятся в подчинении области, а доплаты – это обязанность государства.

Вместе с тем на сессии выделили еще сотни миллионов на строительство зоопарка.

Мы также писали о том, что на Харьковщине китайским вирусом заразились 14 медиков, а всего с подтвержденным диагнозом в регионе сейчас – 84 человека.

Напомним, сериал с участием Добкина угодил в грандиозный скандал из-за детей-сирот.

Как сообщала Politeka, харьковчане могут остаться без одежды из-за карантина.

Также Politeka сообщала, что украинцам ослабят карантин, срочное заявление премьера Шмыгаля: "Коснется тех, кто...".