Скандал вокруг фильма «Дау. Дегенерация», в съемках которого использовали детей-сирот, набирает обороты

Как сообщает UA: Харьков, ювенальные прокуроры Харьковщины открыли два уголовных производства по сценам из фильма с участием младенцев: по ч. 2 ст. 127 (пытки) и ч. 3 статьи 300 Уголовного кодекса Украины (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия).

По словам представителя областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, факты возможного нарушения прав и свобод детей во время съемок были выявлены «в ходе анализа сети Интернет».

В частности, в фильме есть кадры, на которых дети находятся в клетке, а также младенец лежит на столе голый и привязаный.

По мнению следователей, во время съемок детям могли причинить «физическую боль или моральное страдание путем насильственных действий».

Если виновных привлекут к ответственности, им грозит до 10 лет лишения свободы.

Одним из первых забил в набат детский омбудсмен Украины Николай Кулеба. 21 апреля он заявил о намерении обратиться в полицию по этому факту.

«По полученной предварительно информации, в съемках использовали детей из дома ребенка. В кадрах - дети. Это дети, для которых участие в таких съемках может быть травмой на всю жизнь! Есть также и другие факты, не требующие подтверждения», – написал он на своей странице в Фейсбуке.

Как рассказала журналистам участница проекта «Дау. Дегенерация» Елена Остапченко, она присутствовала на съемках в Харькове. По ее словам, дети находились на площадке совсем недолго, и с ними в этот период были медсестры или нянечки, которые их привезли, а также врач-педиатр.

В ХОГА не сказали, с какого именно приюта привезли детей для съемок. Это предстоит выяснить следователям.

На жуткие кадры отреагировали ряд известных украинцев. Так, Янина Соколова написала на своей странице гневный пост.

«Кино называется “Дау”. Его режиссер – россиянин Илья Хржановский. Все актеры и съемочная группа фильма подписали соглашение о неразглашении того, что происходило на площадке. Но это взрослые. Ребенок, которого европейцы увидели в кадре, не вызвал возмущения у общественности. Илья Хржановский, мы не знакомы. Но я хочу, чтобы ты, урод, ответил за это. Как и руководство харьковского приюта, которое позволило ребенку пережить этот ад. Фильм снимали в 2011. Сейчас ребенку 9 лет. Как моему старшему сыну. И я презираю вас и ваше позорное кино», – заявила Янина.

700-серийный сериал снимали в Харькове с 2008 по 2011 год. Из-за того, что режиссер хотел стереть грань между съемками кино и жизнью, непрофессиональные актеры круглосуточно жили в декорациях и вели себя строго в соответствии с эпохой, которую отображает лента. В фильме снялись ряд украинских политиков и известных журналистов: Михаил Добкин, Нестор Шуфрич, Дмитрий Гордон и другие.

В конце прошлого года Илья Хржановский, режиссер кинопроекта, стал художественным руководителем Мемориального центра Холокоста Бабий Яр.

Напомним, Добкин и Шуфрич опозорились в Париже.

Как сообщала Politeka, участница популярного сериала разбилась в ДТП под Харьковом.

Также Politeka писала о том, что режиссер раскрыла подробности фильма по повести Скрябина.