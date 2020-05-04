Несмотря на то, что все ближе ожидаемое послабление карантина, статистика по заболеваемости китайским вирусом на Харьковщине в данный момент далека от оптимистической
За последние сутки в области лабораторно подтверждено 11 новых случаев заболевания COVID-19: в Харькове, а также Харьковском и Валковском районах.
Об этом на своей странице в соцсети сообщил руководитель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер, передает Politeka.net.
Самому младшему из зараженных – всего один годик. По словам матери малыша, жалоб никаких нет. Он активный, растет и развивается соответственно возрасту. За ребенком присматривают, проверяя его состояние дважды в день.
Погода испортит украинцам целый день, синоптики огорошили прогнозом: к чему готовиться
Индексации не будет, без доплат остались миллионы пенсионеров: что нужно знать и кому не повезло
Гривна пробьет дно после праздников, скачок курса доллара неизбежен: "Дальше будет..."
Брюнетка из Victoria's Secret отказалась от белья, засветив своих «близняшек» во всей красе: глаз не оторвать
С вирусом госпитализированы 144 человека, один из которых находится на аппарате ИВЛ, еще трое – на кислородной маске. 177 граждан – в самоизоляции.
Жертвой вируса из Китая стал 71-летний харьковчанин, всего же количество жертв эпидемии на Харьковщине сейчас составляет девять человек.
С подозрением на коронавирус госпитализированы 102 человека, 32 - на самоизоляции.
Не жалеет вирус тех, кто борется с ним «на передовой». По состоянию на мая зафиксированы 84 заболевших медицинских работника.
Всего за период эпидемии в области 667 подозрений из которых 27 – за последние сутки. Диагноз подтвердился у 361 человека, 37 больных выздоровели.
Лидерство по количеству зараженных держит Харьков, где зарегистрировано 204 случая заболевания.
Ранее мы писали, что пока в других городах поддерживают медиков в период эпидемии и обеспечивают диабетиков инсулином, в Харькове нашли более "рациональное" применение бюджетным средствам.
Департамент цифровой трансформации Харьковского городского совета заключил договор с ООО «Старик энд море» на услуги по «стандартизации и классификации контента и данных (создание и редактирования информационного наполнения для социальных сетей»». Сумма сделки – 190 тысяч гривен.
Напомним, харьковский предприниматель задал неудобный вопрос властям из-за закрытых рынков.
Как сообщала Politeka, харьковских чиновников наделили новыми полномочиями на период карантина.
Также Politeka писала, что на Харьковщине чиновники решили на карантине обзавестись клумбой за 190 тысяч.