Несмотря на то, что все ближе ожидаемое послабление карантина, статистика по заболеваемости китайским вирусом на Харьковщине в данный момент далека от оптимистической

За последние сутки в области лабораторно подтверждено 11 новых случаев заболевания COVID-19: в Харькове, а также Харьковском и Валковском районах.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил руководитель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер, передает Politeka.net.

Самому младшему из зараженных – всего один годик. По словам матери малыша, жалоб никаких нет. Он активный, растет и развивается соответственно возрасту. За ребенком присматривают, проверяя его состояние дважды в день.

С вирусом госпитализированы 144 человека, один из которых находится на аппарате ИВЛ, еще трое – на кислородной маске. 177 граждан – в самоизоляции.

Жертвой вируса из Китая стал 71-летний харьковчанин, всего же количество жертв эпидемии на Харьковщине сейчас составляет девять человек.

С подозрением на коронавирус госпитализированы 102 человека, 32 - на самоизоляции.

Не жалеет вирус тех, кто борется с ним «на передовой». По состоянию на мая зафиксированы 84 заболевших медицинских работника.

Всего за период эпидемии в области 667 подозрений из которых 27 – за последние сутки. Диагноз подтвердился у 361 человека, 37 больных выздоровели.

Лидерство по количеству зараженных держит Харьков, где зарегистрировано 204 случая заболевания.

Ранее мы писали, что пока в других городах поддерживают медиков в период эпидемии и обеспечивают диабетиков инсулином, в Харькове нашли более "рациональное" применение бюджетным средствам.

Департамент цифровой трансформации Харьковского городского совета заключил договор с ООО «Старик энд море» на услуги по «стандартизации и классификации контента и данных (создание и редактирования информационного наполнения для социальных сетей»». Сумма сделки – 190 тысяч гривен.

Напомним, харьковский предприниматель задал неудобный вопрос властям из-за закрытых рынков.

Как сообщала Politeka, харьковских чиновников наделили новыми полномочиями на период карантина.

Также Politeka писала, что на Харьковщине чиновники решили на карантине обзавестись клумбой за 190 тысяч.