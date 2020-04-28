14 случаев заражения китайским вирусом зафиксировано в военно-медицинском клиническом центре Северного региона в Харькове

Такие данные на 27 апреля в эфире программы «Тема дня» на «UA: Харьков» озвучил глава ХОГА Алексей Кучер.

Среди инфицированных – пять военнослужащих и девять врачей. По словам губернатора, медики не верят в свой диагноз. Чтобы окончательно убедиться в диагнозе, они получили разрешение от своего руководства отправить образцы на перепроверку в Киев.

«Главный врач, с которым мы общались, он сообщает, что он вообще не понимает... Почему они не верят - потому что они говорят, к ним поступило два военных пенсионера, которые там содержались с острыми респираторными заболеваниями. Они с ними контактировали исключительно в костюмах, как они сообщают... А у них нашли подтверждение - наличие этой болезни. И распространение, если пошло от них, то врачи говорят, что они полностью были обеспечены одеждой, контактировали исключительно в средствах индивидуальной защиты - поэтому не понимают, как могла эта болезнь попасть», – пояснил Кучер.

На данный момент один больной солдат проходит лечение в ВМКЦ Северного региона, еще один военнослужащий и два работника ВСУ проходят лечение дома под наблюдением медиков. Двух солдат отправили на обсервацию. Состояние их здоровья в норме, симптомы Covid-19 отсутствуют.

По состоянию на утро 28 апреля количество больных коронавирусом на Харьковщине увеличилось на 25 человек, и сегодня общий показатель составляет 221 заболевший. Четыре человека умерли, среди них – 37-летний мужчина.

Ранее мы писали о том, что вспышка китайского вируса зафиксирована в психиатрической больнице в селе Стрелечья. Там опасный диагноз подтвердился у 11 человек. По словам губернатора, заразить людей могла санитарка, которая приезжает на работу из другого населенного пункта.

В связи с массовым заражением село закрыли на карантин.

Напомним, харьковский предприниматель задал неудобный вопрос властям из-за закрытых рынков.

Как сообщала Politeka, в Харькове зафиксирована первая сотня зараженных вирусом из Китая.

Также Politeka писала, что в Харькове разгорелся скандал из-за "защиты" медиков.