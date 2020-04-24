В Харькове разгорается очередной скандал из-за обеспечения медиков в период эпидемии китайского вируса

На своей странице в Фейсбуке известный харьковский бизнесмен Юрий Сапронов рассказал о том, что сотрудники скорой помощи не обеспечены надлежащим образом необходимыми средствами защиты.

Он подчеркивает, что большинство работников боятся открывать реальное состояние вещей из-за ряда угроз.

«Унизительность системы, страх потерять работу, враньё, зависимость работников скорой от руководителей заставляют медицинских работников скорой рисковать больше, чем нужно, в разы. Наши с Вами «исследования» в течение трех дней дали нам понять, что работники скорой помощи не обеспечены всеми индивидуальными средствами защиты. У них все есть, но ничего нет. Страшно. Говорить боятся», – пишет Сапронов.

О том, что на самом деле происходит в службе скорой попомощи, журналистам рассказали медики, которые работают на подстанции №1 на улице Отакара Яроша.

«Они сказали правду. Для них профессионализм, врачебная этика, честность важнее глупости их руководителей. На кону и жизнь харьковчан, и жизнь врачей. У которых условно, один респиратор на машину, или нет защитных щитков, или нет костюмов, или нет бесконтактного термометра».

Как сообщает "Город Х", на условиях анонимности медики признались: все, что говорит руководство, нужно делить на 10:

«Говорят, что есть три мобильные бригады, которые перевозят пациентов с коронавирусом, но на самом деле на вызовы выезжает каждая линейная бригада. Сначала может обслужить коронавирус под вопросом, потом поехать обслуживать гипертоника, инфарктника или просто травмированного. В каждой машине есть три одноразовых костюма, но нам запретили их одевать на всех троих членов бригады, используется только один. Один человек поднимается на вызов и по возможности, если не тяжелый больной, госпитализирует. В конце смены костюм приносится в аптеку, после чего аптека его стирает или сестра-хозяйка. К трем костюмам выдается 4 респиратора, которые рассчитаны на 12 часов, потому что их как бы нет. Еще до недавнего времени ходили в одноразовых масках, сейчас нам выдали щитки на лицо».

Волонтеры решили помочь врачам, однако столкнулись с тем, от чего буквально потеряли дар речи. Подробнее об этом пишет все тот же Юрий Сапронов.

«17.00 звонок волонтерам нашей команды. «Здравствуйте, меня зовут Людмила Алексеевна, я главный фельдшер центра медицины катастроф (скорая помощь). Вы что себе позволяете? Вы что, не знаете порядок? Я буду решать, что нам надо и на какую станцию распределять. Приносите все ко мне в кабинет. Все только через меня. Термометров на Отакара надо 11, 12-ый пусть у меня про запас полежит. Это та прямая речь, которую удалось запомнить дословно», – негодует автор.

Он обратился к главе ХОГА с требованием разобраться, будет ли и дальше главный фельдшер центра медицины и катастроф области после такого обращения с волонтерами работать на своем месте, потребовал от нее публичных извинений, а также пообещал, что если после скандала будет уволен хотя бы один сотрудник «скорой» на Отакара Яроша, руководству Центра придется иметь дело с его адвокатами.

В свою очередь Кучер провел показательное совещание с директором «Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Виктором Забаштой.

Тот заверил, что у них всего хватает, поскольку средства защиты они получают как централизовано, так и через волонтеров. Что касается фельдшера, то с ней провели разговор, а она в свою очередь заверила, что ее неправильно поняли, и что она очень ценит помощь благодетелей.

На сегодня в области зафиксировано 18 медиков с коронавирусом, один из них – сотрудник «скорой».

Напомним, число зараженных на Харьковщине перевалило за сотню.

Как сообщала Politeka, харьковских чиновников наделили новыми полномочиями на период карантина.

Также Politeka сообщала, что гипермаркеты установили заоблачные цены на маски.